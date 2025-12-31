Пушков: вступление Украины в НАТО "снято с повестки" заявлениями фон дер Ляйен

Председатель комиссии СФ по информационной политике отметил, что в Евросоюзе считают альянс структурой, которая не может дать украинской стороне гарантии из-за раскола внутри организации

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявлением о гарантиях для вступления Украины в ЕС "сняла с повестки" вопрос о вступлении Киева в НАТО. Такое мнение выразил председатель комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков.

"Заявление главы Еврокомиссии говорит о трех вещах. Во-первых, речь о вступлении в НАТО уже не идет, вопрос снят с повестки дня. Хотя в тех 20-ти пунктах, что Зеленский привез Трампу, было заложено положение, что прием Украины в НАТО будет решен в будущем самими странами альянса, судя по всему, этот пункт не был принят Трампом", - написал он в своем Telegram-канале.

Сенатор также указал на то, что в ЕС считают НАТО структурой, которая не способна дать Украине некие гарантии из-за раскола внутри организации. Также, по словам Пушкова, фон дер Ляйен таким образом подтвердила намерение лидеров ЕС создать европейский аналог НАТО из готовых к этому стран-членов блока, который будет гарантировать безопасность Украине.

Политик отметил, что ЕС никогда не давал гарантии безопасности, так как это не военная структура. "Так что это скорее пожелание фон дер Ляйен,чем факт будущей политики", - подчеркнул он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что евролидеры по итогам очередной телеконференции по Украине согласились, что ее интеграция в ЕС якобы сама по себе станет гарантией безопасности Киева и одновременно "путем к будущему процветанию".