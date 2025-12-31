Володин: парламент сплотился вокруг президента РФ в ситуации вызовов и угроз

По словам председателя Госдумы, созданные Владимиром Путиным политическая система и экономическая модель "эффективно работают, они показывают, насколько устойчивы к вызовам, преодолевая их"

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Российские парламентарии в ситуации вызовов и угроз сплотились вокруг президента страны Владимира Путина. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в интервью телеканалу "Россия-24".

По его словам, Россия преодолевает огромное количество санкций, на сегодняшний день их число составляет 30 711. При этом повышаются социальные стандарты, реализуются проекты, экономика развивается в ситуации, когда большое количество стран делают все для того, чтобы остановить развитие РФ, отметил Володин.

"Надо еще отметить, что в ситуации вызовов, угроз парламент сплотился вокруг президента. В повестке развития страны у нас более 70% законов были поддержаны всеми фракциями. Это, безусловно, в первую очередь законы, имеющие отношение к вопросам безопасности, обороны, поддержки участников специальной военной операции", - сказал председатель Госдумы.

Он отметил, что для депутатов неотъемлемым приоритетом в работе является поддержка участников СВО. "За прошедшее время, начиная с 2022 года, принято 154 закона. В этом году 30 законов. Сформирована система, мы ее совершенствуем исходя из необходимости, постановки задач в этой сфере президентом, и делаем это незамедлительно. Потому что понимаем ответственность и важность поддержки наших ребят, участников специальной военной операции, членов их семей", - подчеркнул Володин.

По словам председателя Госдумы, созданные Путиным политическая система и экономическая модель "эффективно работают, они показывают, насколько устойчивы к вызовам, преодолевая их".

"Говоря о парламентской демократии, хочу еще раз подчеркнуть, что многое для этого сделал наш президент Владимир Владимирович Путин. И он постоянно поддерживает депутатов, встречается с руководителями фракций, у него постоянный диалог с парламентом. И мы чувствуем эту поддержку, стараемся повысить эффективность в работе, и, конечно, это нас ко многому обязывает", - добавил Володин.