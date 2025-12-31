Володин назвал задачей Госдумы принятие качественных законов

Председатель ГД считает необходимым в том числе бороться с мошенниками и киберпреступностью, поддерживать семьи с детьми

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Задача Госдумы - принимать качественные законы и постоянно быть в диалоге с гражданами. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Наша задача - принимать качественные законы, постоянно быть в диалоге с людьми, встречаться с ними, помогать", - сказал Володин в интервью телеканалу "Россия-24".

Выстроена система, при которой депутаты, возвращаясь из регионов, формируют повестку в виде законодательных инициатив, отметил он. "Стараемся решить темы, которые волнуют каждого. Нам надо бороться с мошенниками, с киберпреступностью, исходя из вызовов сегодняшнего дня", - добавил председатель Госдумы.

Также надо поддерживать семьи с детьми, подчеркнул Володин, отметив, что на эти цели из федерального бюджета выделено 10 трлн рублей. "Это очень серьезные социальные обязательства, которых ранее не было", - сказал он. Кроме того, в повестку Госдумы входят вопросы сохранения и защиты исторической памяти. "Мы должны защитить память о тех, кого нет и благодаря кому мы сегодня живем", - добавил Володин. "Когда речь идет о работе Государственной думы - у нас стало меньше слов, больше дела, конфликты ушли в прошлое. Вот эти зрелища, которые дискредитировали парламент, лишь в истории напоминают о том, что непростое время было становления нашего российского парламентаризма", - заключил председатель палаты парламента.