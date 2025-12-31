Пушков: градус враждебности к России в ЕС сохранят и после украинского кризиса

Председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации указал, что русофобия стала частью внутренней европейской политики

Редакция сайта ТАСС

Председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Русофобия превратилась в часть внутренней политики в Европе, поэтому градус враждебности к России будет поддерживаться либеральными элитами в ЕС и после прекращения украинского конфликта. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков.

Читайте также Сенатор Алексей Пушков: будет ли Европа напрямую воевать с Россией

"Российская угроза сегодня - абсолютно необходимый элемент политического управления европейскими странами. И вот это самое опасное: нынешний правящий в Европе либеральный клан вообще не представляет себе, как он будет править своими странами без этой русофобии. Она уже превратилась в составную часть внутренней политики", - сказал парламентарий.

"Это означает, что они должны будут поддерживать этот градус враждебности к России, даже если снимется тема украинского кризиса", - заявил Пушков.

По его словам, "антироссийский психоз", регулярные сборы "коалиций желающих", саммиты, где обсуждается, как помогать Украине, сдвигают фокус общественного внимания с реальных проблем Европы. "Им это будет нужно, чтобы оправдать и расходы на милитаризацию, и свое бездарное правление, и свою коррупцию (речь идет об обвинениях в адрес Урсулы фон дер Ляйен), и борьбу с так называемыми пророссийскими силами, а на деле - национально ориентированными партиями в Европе", - подчеркнул Пушков.

Также он отметил, что отказ от русофобии подорвет позиции правящего "либерального клана" в ЕС. В связи с этим, продолжил Пушков, задачи геополитической конфронтации с Россией заменили все ценности, ранее официально проповедовавшиеся странами Европы. "Свобода слова, плюрализм мнений, верховенство закона - все эти нормы принесены в жертву. По принципу: что полезно западным элитам - то и хорошо. В мою бытность главой делегации России в Совете Европы я видел, как это происходит: ради такой циничной геополитики они предают все свои провозглашенные ранее идеалы", - заметил сенатор.