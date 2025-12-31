Путин и Рахмон обсудили "безрассудную выходку киевского режима"

Президент Таджикистана отметил, что атака на резиденцию российского лидера произошла на фоне контактов РФ и США по урегулированию на Украине

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон в телефонном разговоре обменялись мнениями по поводу атаки Киева на госрезиденцию российского лидера. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Эмомали Рахмон решительно осудил предпринятую в ночь с 28 на 29 декабря беспрецедентную по масштабу атаку украинских ударных беспилотников на госрезиденцию президента России в Новгородской области. Особо отмечено, что эта грубая провокация совершена на фоне интенсивных российско-американских контактов по мирному урегулированию украинского кризиса", - говорится в сообщении.

Как отметили в Кремле, "обменявшись мнениями по поводу этой безрассудной выходки киевского режима, лидеры тепло поздравили друг друга с наступающим Новым, 2026 годом".

В ходе беседы стороны также затронули региональную проблематику с учетом развития ситуации вокруг Афганистана.

Кроме того, был подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества.