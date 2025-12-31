РФ обсудит с Грузией случаи отказа во въезде для уроженцев Донбасса и Новороссии

По словам первого зампреда комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, это является нарушением всех принципов

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Российские парламентарии обсудят с грузинскими коллегами вопрос о неправомерном отказе в пропуске на границе для граждан РФ - уроженцев Крыма, Донбасса и Новороссии. Об этом заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии сообщала, что Грузия стала все чаще отказывать гражданам России во въезде из-за определенных территорий, указанных как место рождения.

"Для граждан РФ, которые родились на территории Крыма, Донбасса и Новороссии, на российско-грузинской границе пограничники республики Грузия устроили так называемый геноцид по рождению, независимо от того, что родился, может быть, в далекие времена, потом переехал, в любом случае тебя возвращают. Я считаю, что это нарушение всех принципов - по рождению человеку запрещают переходить территорию республики, которая сегодня пытается с Россией выстроить добрососедские отношения. Мы будем обсуждать этот вопрос, кто виноват, и чтобы Ираклий Кобахидзе (премьер-министр Грузии, - прим. ТАСС) вник в эту проблему", - заявил Водолацкий.

Он отметил, что депутаты парламента Грузии предпринимают шаги для восстановления отношений с Россией, по многим направлениям получается наладить взаимодействие и контакты.

"Есть парламент Грузии с теми депутатами, которые приезжают в Москву, которые пытаются восстановить те отношения, которые, по их мнению, нужны как для народов Грузии, так и для народа в России. И по многим направлениям у нас уже получается взаимодействие и контакты. Но вот этот прецедент на Новый год говорит о том, что в системе исполнительной власти Грузии, и именно в силовых органах существуют еще те люди, которые не хотят, чтобы между Россией и Грузией восстановились добрососедские отношения", - резюмировал собеседник агентства.