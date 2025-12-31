Путин: планы всех жителей страны как народа России неотделимы от Родины

Президент РФ назвал россиян единым народом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 декабря. /ТАСС/. Россияне - единый народ, и они связывают свои планы и надежды с судьбами своей Родины, с желанием принести ей пользу. Это отметил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении.

Жители страны связывают свои планы и надежды с судьбами Родины, с желанием принести ей пользу. И это неудивительно, ведь все россияне - народ России, отметил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении.

Заметив, что взаимная поддержка дает уверенность в том, что все надежды и планы обязательно исполнятся, президент добавил: "Конечно, у каждого из нас они свои, личные, особенные, по-своему неповторимые. Но они неотделимы от судьбы нашей Родины, от искреннего стремления принести ей пользу". "Ведь мы вместе - народ России, - указал глава государства. - Труд, успехи и достижения каждого из нас слагают новые главы ее тысячелетней истории".