Посол РФ: мрачный период в отношениях Молдавии и России обязательно завершится

Олег Озеров подчеркнул, что российская сторона продолжит поддерживать молдавский народ

КИШИНЕВ, 31 декабря. /ТАСС/. Мрачный период в отношениях Молдавии с Россией обязательно завершится. Такую убежденность высказал в новогоднем поздравительном обращении к молдавским гражданам посол РФ в Кишиневе Олег Озеров.

"Убежден, что мрачный период в наших двусторонних отношениях обязательно завершится. А иначе быть не может. Историческая логика и современные глобальные процессы указывают на необратимость движения к более справедливому и демократическому миропорядку, основанному на уважении суверенитета и интересов друг друга. В нем не может быть места внешнему диктату и навязанной извне бессмысленной конфронтации", - отмечается в обращении, размещенном в Telegram-канале диппредставительства. Озеров подчеркнул, что Россия продолжит поддерживать молдавский народ, с которым страну объединяют многовековые исторические связи, в его стремлении самостоятельно, без вмешательства извне прокладывать дорогу в лучшее будущее. "Заинтересованы в том, чтобы нас окружали дружественные, стабильные и процветающие государства, ориентированные на защиту своих национальных, а не чужих интересов", - добавил он.

Отношения между Кишиневом и Москвой охладели в 2021 году после прихода к власти президента Майи Санду и ее партии, которые заявили о якобы существующей военной угрозе со стороны России. В 2022 году они значительно ухудшились, когда Москва обвинила Кишинев в недружественных действиях, а в ответ прозвучали обвинения во вмешательстве во внутренние дела республики. После чего Молдавия выслала несколько десятков сотрудников посольства РФ. Из Москвы последовали ответные меры. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную риторику, отмечая настрой иметь дружеские отношения с Молдавией и неудовольствие тем, что Запад использует страну в антироссийских целях.