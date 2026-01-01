Балицкий назвал атаку ВСУ в Херсонской области страшной трагедией

Из-за атаки погибли 24 мирных жителя

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 января. /ТАСС/. Атака Вооруженных сил Украины в Херсонской области, в результате которой погибли 24 мирных жителя, является преступлением киевского режима. Такое мнение высказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Страшная трагедия произошла в новогоднюю ночь в Херсонской области. В результате целенаправленной атаки противника на гостиницу на побережье Азовского моря погибли 24 человека, среди них один ребенок. Более 50 человек пострадали. И это предварительные цифры… Преступление киевских нацистов поражает своим цинизмом и хладнокровием - ударные беспилотники с зажигательной смесью были направлены на гражданский объект, где находились женщины, дети", - написал он в своем Telegram-канале.