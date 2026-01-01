МИД России: атаку ВСУ на Херсонскую область спланировали заранее

БПЛА целенаправленно били по месту скопления мирных граждан, подчеркнули в дипведомстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Нет сомнений, что атака ВСУ по кафе и гостинице в Херсонской области была спланирована заранее, БПЛА целенаправленно били по месту скопления мирных граждан. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале МИД РФ.

Читайте также Жертвы агонии киевского режима. Последствия удара ВСУ в Херсонской области

"В первом часу нового 2026 года киевский режим совершил очередной террористический акт против мирного населения российских регионов. Для более чем 70 мирных жителей Новый год стал трагедией: нацисты атаковали кафе и гостиницу в Херсонской области с помощью беспилотников, - говорится в сообщении. - Нет сомнений, что атака была спланирована заранее, БПЛА целенаправленно били по месту скопления мирных граждан в момент празднования Нового года".

В дипведомстве отметили, что в результате атаки погибли 24 человека, более 50 ранены и госпитализированы, среди пострадавших - шестеро несовершеннолетних, убит ребенок.