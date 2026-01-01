Депутат Водолацкий заявил, что действия Киева идут вразрез усилиям Трампа

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками напомнил о желании президента США заключить мирный договор

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Атака киевского режима на мирных жителей в селе Хорлы Херсонской области в новогоднюю ночь идет вразрез усилиям президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине и заключить мирный договор. Об этом заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Понимая, что Трамп сегодня пытается решить вопрос и заключить мирный договор, что он не остановится, они будут это делать, пока не получат жесткий отпор, жесткий ответ. Ведь в той же Америке, в тех же системах власти, в ЦРУ и в Госдепе находятся в руководстве те ястребы, которые мешают сегодня Трампу выполнять свою миссию. И они дают ложную информацию, ложные документы о происходящих процессах. Они продолжают постоянно, в ежедневном режиме, снабжать националистов Украины данными космической разведки", - сказал Водолацкий.

Он добавил, что такими действиями как атаки на резиденцию президента России Владимира Путина и удар по селу Хорлы в новогоднюю ночь, киевский режим демонстрирует наличие определенного карт-бланша: чем жестче они будут действовать, тем больше получат преференций от своих европейских кураторов.

"Им пообещали, что им ничего не будет, поэтому это происходит. И понимая, что атака на резиденцию президента России, ответной реакции нет. Есть возмущение лидеров ряда крупных государств, и на этом все. Жесткого ответа не было. Поэтому последовал следующий удар по мирным гражданам", - сказал Водолацкий. По мнению депутата, пока мировое сообщество, и Россия в том числе, жестко не отреагирует на действия Киева, такие атаки будут продолжаться.

Про призыв ООН

В своем Telegram-канале Водолацкий призвал ООН и Совет Безопасности ООН "в срочном порядке" дать правовую и политическую оценку атаке Киева на кафе в Хорлах.

"Международное сообщество обязано осознать, что дальнейшая поддержка киевского режима неизбежно приведет к масштабной гуманитарной катастрофе, последствия которой выйдут далеко за пределы Украины и затронут страны Европы. Руководители Европейского союза, настаивающие на продолжении военных действий, фактически становятся соучастниками преступлений и встают в один ряд с международными террористами и нацистскими преступниками", - написал он.

Водолацкий также отметил, что удар украинских войск по кафе в новогоднюю ночь "демонстрирует крайнюю степень морального разложения, бесчеловечности и сознательного пренебрежения основополагающими нормами международного гуманитарного права" Владимира Зеленского и его европейских покровителей.