"Единая Россия" поможет родственникам пострадавших и погибших в Хорлах

Обратиться можно по телефону местного отделения партии +79902767545

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 1 января. /ТАСС/. Отделение партии "Единая Россия" в Херсонской области организовало помощь жителям, которых затронула трагедия в Хорлах. Об этом сообщается в Telegram-канале партии.

"Местным отделением партии "Единая Россия" организована поддержка жителям, помощь с эвакуацией, сопровождение пострадавших и родственников погибших. Работа ведется в постоянном режиме", - сказано в сообщении.

Уточняется, что за необходимой помощью можно обратиться по телефону местного отделения партии "Единая Россия" +79902767545.