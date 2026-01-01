ЛДПР готова оказать всю необходимую помощь пострадавшим в Херсонской области

Лидер партии Леонид Слуцкий отметил, что атака произошла на фоне переговорных процессов по урегулированию украинского кризиса

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Виталий Смольников/ ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. ЛДПР готова оказать всю необходимую помощь пострадавшим при атаке БПЛА на Херсонскую область, заявил лидер партии Леонид Слуцкий.

"В праздничную новогоднюю ночь киевский бандеровский режим совершил варварский и циничный теракт в Херсонской области. Погибли 24 человека, среди которых женщины, дети. Целенаправленный фашистский удар дронами с зажигательной смесью по мирным людям", - говорится в сообщении депутата в Max.

Слуцкий также отметил, что атака произошла на фоне переговорных процессов по урегулированию украинского кризиса. Депутат принес соболезнования родным и близким пострадавших и заявил, что ЛДПР готова оказать всю необходимую помощь.

"Уверен, ответ последует жесткий, выверенный и своевременный. На террористические провокации Россия не поддается", - добавил он.