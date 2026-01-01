Медведчук: у Зеленского не получится отмыться от позора из-за атаки на резиденцию Путина

Глава движения "Другая Украина" напомнил о заявлениях Зеленского во время так называемой рождественской речи 25 декабря 2025 года

Редакция сайта ТАСС

Глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук © Ирина Яковлева/ ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский уже не отмоется от позора в международном сообществе из-за атаки на государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Об этом заявил ТАСС глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Зеленский сколько угодно может отрицать факт нападения на резиденцию главы России, называть это "типичной ложью" и "полностью сфабрикованным делом", но что делать с тем, что он в прямом эфире дал команду на уничтожение российского лидера?" - отметил он.

Медведчук напомнил о заявлениях Зеленского во время так называемой рождественской речи 25 декабря 2025 года. "Что это, как не приказ на физическое устранение Владимира Путина, попытка которой и была предпринята 29 декабря 2025 года? "Всегда слушайте, что говорят нацисты, потом они это обязательно исполнят" - предупреждали выжившие узники концентрационных лагерей. Нелегитимный дал политическую установку, он готовил украинское общество к результатам этого теракта. Поэтому отмыться от того позора, который его заслуженно постиг в международном сообществе, у него не выйдет", - сказал Медведчук.

Глава движения "Другая Украина" отметил, что Зеленский пошел на атаку на резиденцию Путина в страхе перед поражением и тюрьмой. "Зеленскому необычайно важно устранить российского лидера как сторону переговоров с американским президентом Дональдом Трампом. Наркофюрер видел, что вся его дипломатическая игра рушится, и он рассчитывал если не устранить Владимира Путина, то запугать Кремль, заставить пойти на уступки. Разговоры про то, что атака была на какой-то другой объект - полная чушь. Где Новгородская область, а где проходят боевые действия? Их разделяют более тысячи км. На подобный шаг кровавого клоуна толкнула агония его преступного режима, страх перед неминуемым поражением и уголовной ответственностью", - подчеркнул Медведчук.

По его словам, "Зеленский не привык отвечать ни за свои слова, ни за свои преступные действия, и на коллективном Западе он имеет достаточно адвокатов, которые оправдают любые его преступления, а тем более такие "безрассудства", одурманенного постоянным воздействием наркотических веществ". "Если бы этих адвокатов не было, то он давно бы был, в лучшем случае, за решеткой, а долгожданный мир наступил", - подытожил он.