Алаудинов: за ударом по Херсонской области стоят разведки Британии и ЕС

Украинская сторона делает все для того, чтобы мирного соглашения между Россией и Украиной не было, сказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ

© Пресс-служба губернатора Херсонской области/ ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Разведки Великобритании и европейских стран стоят за ударом по мирным жителям в селе Хорлы Херсонской области в новогоднюю ночь. Они же выступают главными интересантами эскалации, заявил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

"Удар, нанесенный по мирным жителям, празднующим Новый год в Херсонской области, еще раз доказывает то, что украинская сторона делает все для того, чтобы мирного соглашения между Россией и Украиной не было. Я считаю, что за всеми данными действиями стоят представители иностранных разведок, в первую очередь Англии и европейских государств, которые очень заинтересованы в том, чтобы не было подписано мирное соглашение между Россией и Украиной", - сказал он.

© ТАСС

Поэтому, продолжил он, каждый шаг, который совершает ежедневно Украина, "еще раз доказывает то, что Украина не является сама себе хозяйкой". "Руководство Украины - это марионетки, которые управляются извне. И понятное дело, что главными интересантами дальнейшей эскалации боевых действий на территории Украины и того, чтобы эти действия не были остановлены, являются иностранные хозяева Украины, в первую очередь Англия", - добавил Алаудинов.

Генерал отметил, что Украина докладывает президенту США Дональду Трампу о готовности к подписанию мирного соглашения, одновременно с этим совершая действия, провоцирующие российскую сторону на ответные меры, "которые уже привели бы к тому, что это соглашение было бы невозможным".

"Также украинской стороне абсолютно наплевать, сколько людей погибнет с российской стороны - мирных, женщин, детей, стариков. Точно так же, сколько людей погибнет с украинской стороны - женщин, детей, стариков. Намеренные действия, которые заведомо приведут к эскалации, говорят о том, что количество жизней, которые будут потеряны, для них абсолютно безразлично", - заключил он.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по кафе и гостинице в Хорлах, где мирные жители встречали Новый год. По предварительным данным, по меньшей мере 24 человека погибли. Один из беспилотников был с зажигательной смесью, многие погибшие сгорели заживо.