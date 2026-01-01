Песков: Сальдо доложил Путину об атаке ВСУ на Хорлы
Редакция сайта ТАСС
17:51
МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заслушал по телефону доклад губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о ситуации в связи с атакой ВСУ на Хорлы и о ходе следственных действий. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Владимир Сальдо по телефону доложил президенту Путину о ситуации в Херсонской области после террористической атаки киевского режима", - сказал пресс-секретарь.
Кроме того, по словам Пескова, "глава региона проинформировал главу государства о следственных действиях и сообщил также, что по мере продвижения работы следственной группы и опознания тел погибших информация и имена будут публиковаться на сайте администрации региона".