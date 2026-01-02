Пушков: Запад видел в Украине главный инструмент против возрождения России

Запад вложил большие средства в то, чтобы оторвать Киев от Москвы, заявил председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике РФ Алексей Пушков © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Запад всегда хотел ликвидировать или покорить Россию и видел в Украине главный инструмент против восстановления Москвой своих геополитических позиций. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков.

"Збигнев Бжезинский в свое время говорил, что если Россия останется без Украины, то она никогда не возродится как "империя". И Запад вложил большие средства, в том числе большие политические усилия в то, чтобы оторвать Украину от России навеки. Ведь, с их точки зрения, это главный инструмент против возрождения России, который не позволит ей восстановить свои геополитические позиции", - сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что "стремление ликвидировать или хотя бы полностью покорить Россию было на Западе всегда". "Просто сегодня оно в очередной раз вышло на поверхность. А вышло оно по той простой причине, что Россия перестала быть слабой и зависимой, какой была не так давно, всего три десятка лет назад", - сказал Пушков.

Он отметил, что к 2007-2008 годам на Западе окрепло ощущение, что Россия перестала быть "бессильной", ручной и распадающейся.

"И тогда в Европе выросло большое раздражение. Оно активно подпитывается неприятием того, что Россия не слушает ничьих окриков и решительно возвращается к суверенному статусу, избавляясь от прямых форм контроля со стороны Запада", - сообщил Пушков.

Также он подчеркнул, что с начала 1990-х руководители Евросоюза считали, что те республики, которые входили в Советский Союз к западу и югу от России, должны стать в перспективе частью объединенной Европы. "Прибалтика, Молдавия, Грузия, Украина - все они рассматривались как элементы будущего ЕС. Таким образом, ситуация геополитического обострения начала вызревать уже тогда. И идея расширения НАТО на восток была сформулирована в те же годы", - отметил Пушков.