МИД РФ опубликовал список японских преступников, чья реабитилация была отменена

Как пояснила официальный представитель ведомства Мария Захарова, лица, оказавшиеся в этом списке, в годы войны и после капитуляции Японии участвовали в диверсионной деятельности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Российское дипведомство опубликовало список из 20 японских военных преступников времен Второй мировой войны, чья реабилитация была отменена решением Генеральной прокуратуры РФ.

"В 2025 [году] мы отмечали знаменательную дату - 80-летие Великой Победы и окончание Второй мировой войны. В наступившем году продолжаем работу по раскрытию информации о военных преступлениях, совершенных в середине XX века, в том числе японскими милитаристами, - отметила в связи с этим в своем комментарии официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. - Неоднократно подчеркивали, что эти злодеяния не имеют срока давности, а процессуальные действия с целью наказания всех виновных продолжаются по сей день".

Как пояснила дипломат, лица, оказавшиеся в этом списке, в годы войны и даже после капитуляции Японии в 1945 году участвовали в диверсионной и шпионской деятельности, направленной против Советского Союза. По результатам пересмотра судебных решений, принятых в 1980-х - 2000-х годах, в кассационной и надзорной инстанциях установлено, что указанные лица реабилитации не подлежат и их вина полностью доказана.

"В качестве конкретного примера отметим, что ряд фигурантов из данного списка сдавались в плен Красной армии, а затем пытались организовать разведывательную деятельность по сбору сведений о численности и дислокации советских войск. Другие, действуя в приграничных с нашей страной районах, занимались подготовкой диверсантов. Есть также те, кто отправлял людей для проведения над ними опытов в печально известном "отряде 731", - указала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что "работа по раскрытию и обнародованию преступлений милитаристской Японии будет продолжена".