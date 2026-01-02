Мирошник: Киеву для "хорошей картинки" и западной поддержки не жалко своих людей

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима заявил, что убитые ВСУ украинские граждане проходят в графе "сопутствующие потери"

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Властям в Киеве не жалко ничего, включая своих людей, для "хорошей картинки" и поддержки со стороны западных спонсоров. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, комментируя взрыв в Харькове.

"Киевскому режиму для «хорошей картинки» ни своих людей, ни строений не жалко. За «хорошую картинку» режим Зеленского получает «хорошую военную помощь», а убитые ими же мирные проходят в графе «сопутствующие потери»", - отметил дипломат в своем Telegram-канале.

"На видео мощная детонация большого боезаряда хранившегося внутри здания харьковского ТЦ. Но киевские «технологи» снова пытались продать это западникам как российский удар по городу", - добавил он.