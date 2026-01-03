Посольство РФ: данных о пострадавших россиянах в Венесуэле не поступало

Здание посольства России в Каракасе не пострадало из-за ударов США, отметила его пресс-секретарь Алина Иванова

Редакция сайта ТАСС

КАРАКАС, 3 января. /ТАСС/. Информации о пострадавших российских гражданах в результате ударов США по территории Венесуэлы не поступало. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Боливарианской Республике.

"Информация о пострадавших или погибших гражданах Российской Федерации не поступала. Посольство поддерживает постоянный контакт с венесуэльскими властями и российскими гражданами, находящимися на территории страны", - указала пресс-секретарь посольства РФ в Венесуэле Алина Иванова.

Она отметила, что в результате ударов США здание посольства РФ в Каракасе не пострадало. По районам, где расположена российская дипмиссия, а также прилегающим к ним частям венесуэльской столицы удары не наносились. Все сотрудники диппредставительства находятся в безопасности, сообщила Иванова.