МИД РФ: сведений о пострадавших россиянах в Венесуэле нет
Редакция сайта ТАСС
10:13
обновлено 10:26
МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Сведений о пострадавших в Венесуэле россиянах в настоящее время нет. Об этом сообщили в МИД РФ.
"На настоящий момент сведений о пострадавших гражданах Российской Федерации нет", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства в связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы.
В дипведомстве отметили, что посольство России в Каракасе поддерживает постоянный контакт с российскими гражданами, находящимися на территории Боливарианской Республики.