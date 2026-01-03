МИД РФ: сведений о пострадавших россиянах в Венесуэле нет

В дипведомстве отметили, что посольство России в Каракасе поддерживает постоянный контакт с российскими гражданами

Здание посольства России в Каракасе © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Сведений о пострадавших в Венесуэле россиянах в настоящее время нет. Об этом сообщили в МИД РФ.

"На настоящий момент сведений о пострадавших гражданах Российской Федерации нет", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства в связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы.

В дипведомстве отметили, что посольство России в Каракасе поддерживает постоянный контакт с российскими гражданами, находящимися на территории Боливарианской Республики.