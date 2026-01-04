Медведев: ООН не способна повлиять на такие события, как в Венесуэле

Ни разу грозные резолюции ООН не заставляли стороны сложить оружие, подчеркнул зампред Совбеза РФ

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. ООН не имеет реальных механизмов для решения таких ситуаций, как агрессия США против Венесуэлы. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы ТАСС.

"К огромному сожалению, ООН на такие события повлиять не способна. Причем не "в последнее время", а с момента своего создания. Примеры можно перечислять долго. Ни разу грозные резолюции ООН не заставляли стороны сложить оружие, отказаться от методов международного терроризма, прекратить геноцид целых народов", - указал он в ответ на вопрос, значит ли что-то осуждение в ООН атаки на Венесуэлу.

Уже не раз говорилось, что мир нуждается в реальных и действенных механизмах в рамках международного права, которые позволят обеспечить миллиардам людей на Земле спокойную, безопасную, достойную жизнь, добавил Медведев. "Основополагающие документы ООН были выстраданы после разрушительных мировых войн, буквально написаны кровью. Но во многом так и остались благими намерениями, мостящими дорогу в ад", - констатировал он.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение.

Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.