Небензя: нельзя позволить США самоутвердиться в роли "высшего судьи"

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly/ UN Web TV

ООН, 5 января. /ТАСС/. Мировое сообщество не может позволить Соединенным Штатам самоутвердиться в роли "некоего высшего судьи" после американской военной операции в Венесуэле. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Нельзя позволить Соединенным Штатам самоутвердиться в роли некоего высшего судьи, у которого одного есть право вторгаться в любые страны, определять виновных, назначать им наказание и приводить их в исполнение, невзирая на понятия международной юрисдикции, суверенитета и невмешательства", - подчеркнул российский дипломат на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации вокруг Венесуэлы.