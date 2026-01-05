Небензя: операция в Венесуэле шокировала всех надеявшихся на дипломатию США

Постоянный представитель России при ООН обратил внимание, что в мире надеялись, что администрация США во главе с Дональдом Трампом сделает дипломатию ключевым принципом своей работы

ООН, 5 января. /ТАСС/. Американская военная операция в Венесуэле повергла в шок всех тех, кто надеялся на то, что администрация США во главе с Дональдом Трампом сделает дипломатию ключевым принципом своей работы. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Начало нового года повергло в шок всех тех в мире, кто возлагал надежду на то, что уважение международного права и невмешательство во внутренние дела других государств, а также опора на дипломатию и поиск компромиссов станут ключевыми принципами работы новой американской администрации", - подчеркнул российский дипломат на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации вокруг Венесуэлы.