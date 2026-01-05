Небензя: РФ призывает США немедленно освободить Мадуро и его жену

Президент Венесуэлы и его жена находятся в Нью-Йорке

ООН, 5 января. /ТАСС/. Россия призывает США незамедлительно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"В связи с подтвержденными сведениями о нахождении президента Николаса Мадуро и его супруги в США, а с сегодняшнего дня, как мы знаем, в Нью-Йорке, призываем американское руководство немедленно освободить законно избранного президента независимого государства и его супругу", - заявил российский дипломат. Он принял участие в заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации вокруг Венесуэлы.