Клишас: Дания рискует потерять контроль над Гренландией из-за "правил"

Если мир управляется "правилами", а не правом, то они вполне могут быть придуманы без участия Европы, отметил председатель комитета СФ по госстроительству

© Leon Neal/ Getty Images

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Страны Евросоюза, в частности Дания, должны готовиться к сценариям, в которых глобальные "правила" могут формироваться без участия Европы. По ним вся территория Гренландии может быть объявлена частью "Западного полушария", считает председатель комитета СФ по госстроительству Андрей Клишас.

"Евросоюзу (Дании в частности) нужно быть готовым к тому, что если мир управляется "правилами", а не правом, то эти правила вполне могут быть придуманы без участия Европы (за что боролись на то и напоролись), а вся территория Гренландии, например, вполне может быть объявлена частью Западного полушария, тем более, что вообще-то это Северная Америка, а никакая не Европа и правовые основания владеть этой территорией у Дании основаны на том же самом колониальном прошлом, праве сильного, а кто сейчас считает Данию, этого политического крикливого карлика сильным?" - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее государственный департамент США объявил Западное полушарие Земли зоной влияния Вашингтона. Об этом пресс-служба Госдепартамента написала в X.