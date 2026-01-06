Карасин назвал "театральными представлениями" действия США с Мадуро

Председатель комитета СФ по международным делам заявил, что 2026 год начался нестандартно

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Судебные процессы над президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в США выглядят "театральными представлениями", у Вашингтона не получится кого-либо обмануть. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"Мы видели, насколько нестандартно начался 2026 год. Президент США задал мировому сообществу задачу повышенной сложности. По сути, все поставлены перед необходимостью выбирать - жить и строить отношения в соответствии с понятными всем принципами международного права, или полагаться исключительно на силу, хитрость и нахрапистость. Театральные представления с последующими судебными процессами вряд ли кого-то могут обмануть. Силовые действия против независимой Венесуэлы должны быть однозначно осуждены", - написал он в своем Telegram-канале.

7 января Мадуро вместе со своей женой впервые предстали перед Федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк, оба не признали вину по инкриминируемым им обвинениям. Американские власти обвиняют венесуэльского лидера в сговоре в целях наркотерроризма, сговоре в целях ввоза кокаина, владении оружием и взрывными устройствами, а также сговоре в целях владения оружием и взрывными устройствами против Соединенных Штатов.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. Президент Венесуэлы с супругой были захвачены и вывезены из страны. Они были доставлены в США и содержались в следственном изоляторе в Бруклине.