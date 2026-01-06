Слуцкий: США заложили мину под международные отношения

США публично и совершенно цинично провозгласили "право сильного", заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. США, публично провозгласив "право сильного", заложили мину под систему цивилизованных международных отношений. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя высказывание заместителя главы аппарата Белого дома Стивена Миллера, что законы реального мира свидетельствуют о том, что он управляется силой и мощью.

"США публично и совершенно цинично провозгласили "право сильного", заложив огромную мину под систему цивилизованных международных отношений. <…> Миллер не стесняясь говорит, что США "по определению" контролируют Венесуэлу. И это при наличии там законно избранной власти (похищение президента этого факта не отменяет), правительства и парламента! Вашингтон, по сути, на весь мир заявляет о введении американского диктата в Боливарианской республике", - написал он в своем Telegram-канале.

Слуцкий напомнил, что Совет Безопасности ООН накануне официально осудил действия США, признав их полным нарушением международного права и Устава ООН. "Интересна реакция ЕС, лидеры которого до сих пор в оправдание невнятно блеяли про проблемы с легитимностью Мадуро. "Коалиция желающих" сегодня собирается в Париже в самом широком составе… для обсуждения продолжения поддержки террористического режима наркозависимого Зеленского с закончившимся сроком президентских полномочий. Двойные стандарты скоро начнут сжимать им горло", - заключил он.