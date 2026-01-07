Эксперт Жарихин: ситуация в Венесуэле затормозила диалог РФ и США по Украине

На это также повлияла неготовность Киева и Европы идти на компромисс, отметил замдиректора Института стран СНГ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Ситуация в Венесуэле привела к охлаждению диалога России и Соединенных Штатов по урегулированию на Украине. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Она [ситуация в Венесуэле - прим. ТАСС] уже привела к охлаждению диалога России и США по Украине. Обратите внимание, последние две недели все остановилось, есть активный диалог там, на той стороне, куда пришел [президент США Дональд] Трамп, но практически прервался диалог с Россией", - отметил эксперт, комментируя последние события в Венесуэле и их влияние на российско-американский диалог.

Жарихин также подчеркнул, что ситуация в российско-американских переговорах зашла в определенный тупик из-за неготовности Европы и Украины идти на компромисс. "Со стороны Европы и Украины выдвигаются требования, которые неприемлемы для России. А с другой стороны, Трамп, видимо, обнаружил, что у него нет достаточно эффективных инструментов, чтобы заставить и европейские страны, и Украину принять те компромиссные решения, которые были приняты. И сейчас, у меня такое чувство, он очень серьезно раздумывает о том, чтобы все-таки перебежать на ту сторону. Раз он не может их заставить, значит, надо играть с ними", - добавил аналитик.