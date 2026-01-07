Первая группа застрявших на Сокотре россиян вылетела в Саудовскую Аравию

Граждане РФ отправились в Джидду, сообщило посольство России в Йемене

Сокотра, Йемен © Carl Court/ Getty Images, архив

ДОХА, 7 января. /ТАСС/. Первая группа граждан РФ, которые застряли на острове Сокотра из-за приостановки авиасообщения, успешно покинула Йемен, вылетев в Саудовскую Аравию. Об этом сообщило посольство России в Йемене.

"Посольство России в Йемене сообщает, что первая группа граждан Российской Федерации, на протяжении некоторого времени не имевших возможности вылететь с острова Сокотра, успешно покинула территорию Йеменской Республики 7 января 2026 г. рейсом "Йеменских авиалиний" в Джидду (Королевство Саудовская Аравия)", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале дипмиссии.

Авиакомпания Yemenia Airways объявила об открытии воздушного сообщения между Сокотрой и Джиддой с 7 января для вывоза туристов, застрявших на острове. Как сообщил МИД Йемена, 179 человек смогли вылететь в Джидду первым рейсом 7 января, власти работают над вывозом остальных.

5 января представитель посольства РФ в Йемене сообщил ТАСС, что несколько десятков россиян не могут покинуть Сокотру из-за приостановки авиасообщения. По данным Agence France-Presse, всего на архипелаге находились более 400 иностранных туристов, чьи рейсы были отменены ввиду обострения обстановки в стране. Как сообщил агентству местный чиновник, среди 416 путешественников, остававшихся на острове, числились более 60 россиян.

Обстановка в Йемене обострилась после того, как в начале декабря 2025 года сепаратисты из поддерживаемого ОАЭ Южного переходного совета установили контроль над восточными йеменскими провинциями Хадрамаут и Эль-Махра. В связи с действиями сепаратистов глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими запросил военную помощь у коалиции во главе с Саудовской Аравией. 30 декабря он распорядился ввести чрезвычайное положение на 90 дней. В тот же день власти Йемена решили аннулировать соглашение с ОАЭ о совместной обороне, потребовав вывода эмиратских сил. ЮПС объявил о начале двухлетнего переходного периода, по завершении которого планируется провозглашение независимого государства Южная Аравия со столицей в Адене. 3 января правительственные силы заявили о восстановлении контроля над провинциями Хадрамаут и Эль-Махра.