Эксперт Гапоненко: Европе грозит упадок при отказе от нормализации отношений с РФ

Корень системных кризисов в странах Западной Европы лежит не в отдельных ошибках, а в фундаментальном стратегическом просчете, имеющем несколько взаимосвязанных уровней, отметил доцент РАНХиГС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Европейские элиты стоят перед выбором - продолжать саморазрушительную стратегию, которая ведет к упадку, или нормализовать отношения с Россией и начать диалог о новой архитектуре безопасности. Об этом в своем докладе "Стратегический прогноз - Европа на пороге кризиса: новая реальность 2026-2030 гг." пишет доцент РАНХиГС Николай Гапоненко.

"Для всех стран [Западной Европы] нормализация отношений с Россией - это не уступка, а возврат к стратегическому прагматизму", - говорится в документе, который есть в распоряжении ТАСС.

Текущий же курс, по его мнению, ведет к деиндустриализации Европы, переносу производств в США и Китай, окончательной потере стратегической автономии и превращению ЕС в младшего партнера США, социальной дестабилизации и приходу к власти радикальных сил, угрожающих самим основам Евросоюза, и необратимому подрыву глобальной конкурентоспособности европейской экономики.

Сейчас Европа стоит перед выбором - либо продолжать саморазрушительную стратегию, ведущую к упадку, либо начать сложный, но необходимый диалог о новой архитектуре безопасности и сотрудничества на континенте, неотъемлемой частью которого является Россия, считает экономист.

Тройной просчет

Гапоненко указывает, что корень текущих системных кризисов в странах Западной Европы лежит не в отдельных ошибках, а в фундаментальном стратегическом просчете, имеющем несколько взаимосвязанных уровней, и первый из них - идеологическо-цивилизационный.

"Руководство ключевых стран ЕС, в первую очередь Франции и Германии в 1990-2000-е годы приняло нарратив об "окончательной победе либеральной модели" и о России как о "проигравшей державе", которой остается лишь интегрироваться в западные правила игры, что привело к расширению НАТО, отказу от построения общеевропейской архитектуры безопасности с участием России, нежеланию считаться с законными сферами влияния и красными линиями России", - говорится в докладе.

Второй уровень просчета - геополитический. "Политические элиты Западной Европы, особенно после Майдана 2014 года, допустили роковую подмену: интересы национальной экономики, а это дешевые ресурсы, рынки сбыта, промышленная кооперация с Россией, были принесены в жертву интересам геополитического сдерживания, определяемым из Вашингтона", - пишет эксперт, добавляя, что целью стала не стабильность континента, а ослабление России как геополитического конкурента США даже ценой дестабилизации Европы.

"Это привело к утрате стратегической автономии. Европа, вместо того чтобы быть самостоятельным центром силы и посредником, превратилась в передовой плацдарм чужой политики, неся при этом основные экономические и социальные издержки", - подчеркивает экономист в докладе.

Третий уровень - ошибочные оценки и самоуверенность. "Вера в то, что Россия "смирится" с потерей стратегического контроля над ситуацией вокруг Украины, и что можно бесконечно поддерживать внутриукраинский конфликт в "тлеющем" состоянии, не спровоцировав масштабную реакцию, убежденность, что санкции "добьют" российскую экономику за несколько месяцев, и восприятие России как "большой нефтегазовой компании с ядерным оружием", а не как цивилизации с собственной исторической логикой - глобальное заблуждение", - подчеркивает Гапоненко.

Совокупность этих ошибок привела к реализации худшего из сценариев - полномасштабному военному конфликту у границ ЕС, социальному напряжению и стремительной потере глобальной конкурентоспособности, отметил экономист. "Текущая политика [ЕС] - не решение, а усугубление первоначальной ошибки, попытка выйти из тупика, выстраивая дополнительные преграды", - считает он.