Володин анонсировал инициативы по совершенствованию миграционной политики

Планируется сократить обязательный срок прохождения медосвидетельствования до 30 дней, а также обязать медорганизации направлять информацию в МВД о выявлении инфекционных заболеваний у мигрантов, уточнил председатель Госдумы

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Несколько законодательных инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики, готовят к внесению в Госдуму. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

"Готовим к внесению ряд законодательных инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики", - написал Володин в своем канале в Max.

По его словам, планируется сократить обязательный срок прохождения медицинского освидетельствования с 90 до 30 дней для всех иностранных граждан, прибывающих в Россию на срок более трех месяцев. Также предполагается обязать медицинские организации направлять информацию в МВД России об оформленных заключениях и в Роспотребнадзор о выявлении инфекционных заболеваний у мигрантов с целью их оперативной депортации.

"Ввести административную ответственность за уклонение иностранных граждан от медосвидетельствования, предусмотрев за это правонарушение штраф с возможностью выдворения по решению суда", - добавил Володин.

Кроме того, отметил он, планируется установить повышенную уголовную ответственность за подделку официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и их оборот.

"Предлагаемые меры направлены на усиление контроля за мигрантами и повышение общественной безопасности в нашей стране", - заключил председатель Госдумы.