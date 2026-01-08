Чепа: подготовка к встрече парламентариев России и США проговаривалась

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам отметил, что пока не знает, когда именно встреча состоится и кто на нее приглашен

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Подготовка консультаций парламентариев РФ и США проговаривалась. Об этом заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя сообщения о приглашении четырех депутатов Госдумы в январе в США для обсуждения разных вопросов, в том числе украинского урегулирования.

"Подготовка такого [контакта] велась", - сказал он.

Чепа отметил, что не знает, когда именно встреча состоится и кто на нее приглашен. "Но подготовка к встрече проговаривалась", - подчеркнул депутат.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна (республиканка, штат Флорида) сообщила, что четыре депутата Госдумы приглашены в Вашингтон для участия в январе в консультациях с американскими законодателями.