ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

Климов назвал "майдан" результатом деструктивной общественной дипломатии Запада

Член бюро высшего совета партии "Единая Россия" обратил внимание, что общественная дипломатия является более широким понятием и включает в себя самые разные формы международного взаимодействия
Редакция сайта ТАСС
06:56

Член бюро высшего совета партии "Единая Россия" и Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов

© Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Западные государства после распада СССР сделали ставку на общественную дипломатию как один из ключевых инструментов внешней политики, начав использовать ее в том числе для деструктивных целей. Как отметил в интервью ТАСС заявил член бюро высшего совета партии "Единая Россия" и Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов, одним из таких примеров являются события на Украине зимой 2013-2014 гг.

По его словам, в 1990-е годы Россия во многом утратила наработки в этой сфере, тогда как западные страны, прежде всего США, начали активно развивать общественную дипломатию. "Они запустили всю эту тему, назвали это глобальной демократической революцией". А следы этой "глобальной демократической революции" сейчас у всех на виду - тот же "майдан" 2014 года. То есть через НКО, через разные структурки такого рода, общественные организации проводилась генеральная линия вот этой самой закулисы", - сказал Климов, отметив, что таким образом общественная дипломатия может использоваться как в созидательных, так и в деструктивных целях.

При этом Климов обратил внимание, что общественная дипломатия является более широким понятием и включает в себя самые разные формы международного взаимодействия. В частности, он указал на международную деятельность партии "Единая Россия" и религиозных организаций. По его словам, Русская православная церковь имеет специальные структуры, занимающиеся внешними связями. "Это взаимодействие идет каждый день, оно очень многогранно и приносит свои плоды, о которых, может быть, не все и догадываются", - сказал он.

Климов подчеркнул, что в периоды роста международной напряженности роль общественной дипломатии возрастает. "Когда международная жизнь начинает бурлить и турбулентность повышается, востребованность общественной дипломатии тоже увеличивается", - отметил он, напомнив, что в ходе Карибского кризиса именно такие неформальные каналы помогли отвести мир от ядерной войны.

По его словам, общественная дипломатия не имеет жестко прописанных стандартов и во многом носит творческий характер. "Не случайно Советский Союз очень активно ей пользовался", - добавил политик. 

РоссияКлимов, Андрей Аркадьевич