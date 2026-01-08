Климов назвал "майдан" результатом деструктивной общественной дипломатии Запада

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Западные государства после распада СССР сделали ставку на общественную дипломатию как один из ключевых инструментов внешней политики, начав использовать ее в том числе для деструктивных целей. Как отметил в интервью ТАСС заявил член бюро высшего совета партии "Единая Россия" и Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов, одним из таких примеров являются события на Украине зимой 2013-2014 гг.

По его словам, в 1990-е годы Россия во многом утратила наработки в этой сфере, тогда как западные страны, прежде всего США, начали активно развивать общественную дипломатию. "Они запустили всю эту тему, назвали это глобальной демократической революцией". А следы этой "глобальной демократической революции" сейчас у всех на виду - тот же "майдан" 2014 года. То есть через НКО, через разные структурки такого рода, общественные организации проводилась генеральная линия вот этой самой закулисы", - сказал Климов, отметив, что таким образом общественная дипломатия может использоваться как в созидательных, так и в деструктивных целях.

При этом Климов обратил внимание, что общественная дипломатия является более широким понятием и включает в себя самые разные формы международного взаимодействия. В частности, он указал на международную деятельность партии "Единая Россия" и религиозных организаций. По его словам, Русская православная церковь имеет специальные структуры, занимающиеся внешними связями. "Это взаимодействие идет каждый день, оно очень многогранно и приносит свои плоды, о которых, может быть, не все и догадываются", - сказал он.

Климов подчеркнул, что в периоды роста международной напряженности роль общественной дипломатии возрастает. "Когда международная жизнь начинает бурлить и турбулентность повышается, востребованность общественной дипломатии тоже увеличивается", - отметил он, напомнив, что в ходе Карибского кризиса именно такие неформальные каналы помогли отвести мир от ядерной войны.

По его словам, общественная дипломатия не имеет жестко прописанных стандартов и во многом носит творческий характер. "Не случайно Советский Союз очень активно ей пользовался", - добавил политик.