МИД РФ призывает США прекратить незаконные действия против "Маринеры"

В российском дипведомстве также повторили требование к американской стороне обеспечить гуманное и достойное обращение с находящимися на борту танкера в составе экипажа россиянами

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Москва призывает Вашингтон вернуться к нормам права и немедленно прекратить незаконные действия в отношении нефтяного танкера "Маринера". Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"Призываем Вашингтон вернуться к соблюдению основополагающих норм и принципов международного морского судоходства и немедленно прекратить незаконные действия в отношении "Маринеры", а также других судов, осуществляющих законную деятельность в открытом море", - отметили в министерстве.

"Повторяем требование к американской стороне обеспечить гуманное и достойное обращение с находящимися на борту танкера в составе экипажа российскими гражданами, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на родину", - указали в дипведомстве.

США знали о принадлежности судна

МИД России заявил о своей глубокой озабоченности в связи с тем, что американские силы незаконно применили силу в отношении "Маринеры". В ведомстве сообщили, что судно получило 24 декабря временное разрешение на ход под государственным флагом РФ в соответствии с нормами международного права и российского законодательства. В момент инцидента судно осуществляло мирный проход в международных водах Северной Атлантики, направляясь в один из российских портов.

В министерстве отметили, что американские власти неоднократно, в том числе по официальным каналам внешнеполитических ведомств, располагали достоверными сведениями о российской принадлежности судна и его гражданском статусе. По утверждению МИД РФ, у США не могло быть сомнений по этому поводу, равно как и оснований утверждать, будто танкер шел без флага или под чужим флагом.

Также в ведомстве напомнили, что нормы международного морского права прямо закрепляют принцип исключительной юрисдикции государства флага в отношении судов, находящихся в открытом море. В МИД подчеркнули, что задержание или досмотр судна вне территориальных вод допускаются лишь по ограниченному перечню причин, таких как пиратство или работорговля, которые к ситуации с "Маринерой" неприменимы. Во всех остальных случаях, указали в министерстве, подобные действия возможны только при согласии государства флага, которым в этом случае является Россия.

Между тем Россия "не только не давала такого согласия, но и, напротив, выражала официальный протест американским властям".

Высадка американских военных на мирное судно в открытом море и его фактический захват "невозможно истолковать иначе как грубейшее нарушение основополагающих принципов и норм международного морского права, а также свободы судоходства".

Незаконные санкции

В Москве считают несостоятельными проходящие у американской стороны отсылки к своему национальному "санкционному законодательству".

"Односторонние ограничительные меры США, равно как и других западных стран, носят нелегитимный характер и не могут послужить оправданием для попыток установления юрисдикции и, тем более, захвата судов в открытом море, - указали в министерстве. - Предельно цинично смотрятся пробросы отдельных официальных лиц США в том духе, что присвоение "Маринеры" будто бы составляет часть более широкой стратегии установления неограниченного контроля Вашингтона над природными богатствами Венесуэлы. Решительно отвергаем подобные неоколониальные замашки".

Кроме того, "наряду с пренебрежительным отношением администрации США к общепринятым "правилам игры" в сфере международного морского судоходства, сожаление и тревогу вызывает готовность Вашингтона к генерированию острых международных кризисных ситуаций, в т. ч. применительно к и без того предельно отягощенным разногласиями минувших лет российско-американским отношениям". Результатом инцидента с "Маринерой" "может стать лишь дальнейшее нарастание военно-политической напряженности в Евро-Атлантике, а также зримое снижение "порога применения силы" против мирного судоходства". В Лондоне уже верноподданнически отрапортовали о своем соучастии в силовой акции США в водах Северной Атлантики".