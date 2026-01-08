МИД РФ: Британия исполнена "хищными замыслами" на фоне действий против "Маринеры"

Вдохновившись преподнесенным Вашингтоном опасным и безответственным примером, некоторые другие страны и структуры также могут посчитать себя вправе действовать похожими методами, отметили в российском дипведомстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Другие страны могут "вдохновиться" примером США с "Маринерой", прежде всего "хищными замыслами" преисполнена Великобритания. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"Вдохновившись преподнесенным Вашингтоном опасным и безответственным примером, некоторые другие страны и структуры также могут посчитать себя вправе действовать похожими методами. Хищными замыслами преисполнены, прежде всего, власти издавна промышлявшей морским разбоем Великобритании. В Лондоне уже верноподданнически отрапортовали о своем соучастии в силовой акции США в водах Северной Атлантики", - говорится в заявлении.