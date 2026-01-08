МИД России выражал официальный протест США в связи с преследованием "Маринеры"

РФ настаивала на немедленном прекращении преследования и отзыве неправомерно предъявленных капитану российского судна требований, уточнили в российском дипведомстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Москва выражала официальный протест Вашингтону в связи с преследованием нефтяного танкера "Маринера" кораблем Береговой охраны США. РФ настаивала на немедленном прекращении преследования танкера и отзыве неправомерно предъявленных требований капитану судна, говорится в заявлении МИД РФ.

"Россия не только не давала такого согласия, но и, напротив, выражала официальный протест американским властям в связи с осуществлявшимся на протяжении нескольких предшествовавших недель преследованием судна "Маринера" кораблем Береговой охраны США, настаивая на немедленном прекращении преследования и отзыве неправомерно предъявленных капитану российского судна требований", - отметили в министерстве.