В МИД РФ назвали захват США "Маринеры" грубейшим нарушением международного права

В ведомстве указали, что угрозы судебного преследования членов экипажа категорически неприемлемы

© US EUROPEAN COMMAND via X/ Handout via REUTERS

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Высадка американских военных на мирное судно и его фактический захват являются грубейшим нарушением норм международного морского права. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"Налицо существенное ущемление законных прав и интересов судовладельца. Под угрозу поставлены жизнь и здоровье членов экипажа "Маринеры", в составе которого граждане нескольких стран, - подчеркнули в ведомстве, назвав неприемлемыми угрозы судебного разбирательства в адрес экипажа.

В МИД отметили, что американские военные не учли возможный риск ущерба для экологии Северной Атлантики, когда проводили небезопасное преследование и вооруженный захват нефтяного танкера.