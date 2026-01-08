В МИД РФ назвали условия для мирного урегулирования на Украине

Речь идет о возвращении Украины к внеблоковому статусу, ее демилитаризации и денацификации

Здание МИД России © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Мирное урегулирование на Украине возможно на основе устранения первопричин. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Москва подтверждает, что мирное решение конфликта возможно "исключительно на основе устранения его первопричин". В частности, речь идет о возвращении Украины к внеблоковому статусу, ее демилитаризации и денацификации, а также соблюдении Киевом прав и свобод человека, этнических русских, русскоязычных граждан, представителей нацменьшинств. Кроме того, Киев должен признать современные территориальные реалии, сложившиеся благодаря праву народов на самоопределение, отметила дипломат.

"Все эти цели, безусловно, будут достигнуты либо политико-дипломатическим путем, либо в рамках специальной военной операции", - подчеркнула Захарова, отметив, что на поле боя инициативу удерживают ВС РФ.