Касаткина обменяли на француза Винатье

Баскетболист вернулся в Россию

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Российский баскетболист Даниил Касаткин, задержанный во Франции по запросу США, возвращен в Россию в обмен на осужденного в РФ француза Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом). Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"8 января 2026 года возвращен на Родину задержанный во Франции гражданин Российской Федерации баскетболист Даниил Касаткин, экстрадиции которого в США требовали американские власти. Д. Касаткин был обменян на гражданина Французской Республики Винатье Лорана Клода Жана-Луи, 1976 года рождения, который, являясь сотрудником швейцарской негосударственной некоммерческой организации "Центр гуманитарного диалога" (Centre for Humanitarian Dialogue), осуществлял сбор сведений военного и военно-технического характера", - отметили в ФСБ.

По информации ФСБ, Винатье помилован указом президента РФ.

Касаткин был задержан в аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль 21 июня 2025 года по запросу США, которые подозревают его в соучастии в деятельности хакерской сети, использующей программы-вымогатели против американских компаний и федеральных учреждений. Следственная палата апелляционного суда, рассмотрев 9 июля ходатайство об освобождении, поданное адвокатом россиянина Фредериком Бело, постановила заключить спортсмена под стражу, несмотря на такие гарантии, как обеспечение проживания во Франции и залог. 29 октября Апелляционный суд Парижа одобрил запрос властей США на экстрадицию Касаткина.

Винатье 14 октября 2024 года приговорен Замоскворецким районным судом Москвы к трем годам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (неисполнение обязанностей иноагента). 21 мая 2025 года Винатье предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж), решением Лефортовского районного суда Москвы от 27 июня 2025 года ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Во время "Итогов года" 19 декабря 2025 года журналист французского телеканала TF1 Жером Гарро рассказал президенту РФ Владимиру Путину о своем соотечественнике Винатье, который осужден "на три года за административное нарушение". Гарро добавил, что того "обвиняют в шпионаже, что ухудшает ситуацию". Журналист спросил, может ли семья Винатье надеяться на его обмен или помилование. Путин ответил, что слышит о деле впервые, но обязательно разузнает. И, если "есть хоть какой-то шанс решить этот вопрос положительно", все необходимые усилия будут предприняты, пообещал он. По утверждению TF1, через несколько дней пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позвонил Гарро и сообщил, что Путин поручил поднять документы по делу Винатье и Москва сделала предложение Парижу, ждет на него ответа.