Дмитриев: ЕС следует раскрыть размер своих долей в оборонных предприятиях

Европейские поджигатели войны вдруг захотели размещать войска направо и налево, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Странам ЕС стоит раскрыть размер своих долей в европейских оборонных предприятиях и получаемой от них прибыли, если они желают размещать свои войска "направо и налево", считает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Европейские поджигатели войны вдруг захотели размещать войска направо и налево. Возможно, им следует раскрыть информацию о своих долях в европейских оборонных подрядчиках и о том, какую прибыль они получают от них", - написал Дмитриев в X, комментируя публикацию европейского издания Politico.

Газета же утверждает, что в Евросоюзе на фоне ужесточения риторики президента США Дональда Трампа о возможном установлении контроля над Гренландией призывают быть готовыми к прямой конфронтации с главой американской администрации. Politico отмечает, что если раньше европейские правительства не осознавали серьезность угроз Трампа, то теперь они это понимают и "отчаянно ищут план, как его остановить".

Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он не исключил применение силы для решения вопроса с Гренландией в интервью телеканалу NBC News в начале мая 2025 года. 6 января этого года Белый дом в письменном заявлении, предоставленном информационному агентству Reuters, подчеркнул, комментируя планы в отношении Гренландии, что, "конечно, применение Вооруженных сил США всегда является вариантом действий, доступным главнокомандующему", то есть Трампу. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила 7 января, что Трамп активно обсуждает с подчиненными возможность покупки Гренландии.