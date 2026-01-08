ФСБ показала видео обмена россиянина Касаткина на француза Винатье

Судя по кадрам, Винатье отправили на родину на самолете, которым в Россию прибыл баскетболист

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. ФСБ России распространила видео обмена российского баскетболиста Даниила Касаткина, задержанного во Франции, и осужденного в России француза Лорана Винатье (признан иноагентом), который также обвиняется в шпионаже.

Судя по кадрам, Винатье отправили на родину на самолете, которым в Россию прибыл Касаткин. После того как россиянин вышел из самолета, на борт поднялся француз.

До этого Винатье в СИЗО объявили, что он "освобожден от дальнейшего наказания в виде лишения свободы".

Ситуация вокруг Винатье поднималась во время "Итогов года с Владимиром Путиным", когда журналист французского телеканала TF1 Жером Гарро рассказал президенту РФ о своем соотечественнике, обвиняемом в России в шпионаже. Журналист обратился к российскому лидеру с вопросом, может ли семья Винатье надеяться на его обмен или помилование. Путин ответил, что слышит о деле впервые, но обязательно разузнает.

Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил наличие контактов между Москвой и Парижем по делу французского гражданина. Он также отметил, что со стороны России по делу Винатье было сделано предложение.