ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

ФСБ показала видео обмена россиянина Касаткина на француза Винатье

Судя по кадрам, Винатье отправили на родину на самолете, которым в Россию прибыл баскетболист
Редакция сайта ТАСС
14:10
обновлено 14:22
© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. ФСБ России распространила видео обмена российского баскетболиста Даниила Касаткина, задержанного во Франции, и осужденного в России француза Лорана Винатье (признан иноагентом), который также обвиняется в шпионаже.

Судя по кадрам, Винатье отправили на родину на самолете, которым в Россию прибыл Касаткин. После того как россиянин вышел из самолета, на борт поднялся француз.

До этого Винатье в СИЗО объявили, что он "освобожден от дальнейшего наказания в виде лишения свободы".

Ситуация вокруг Винатье поднималась во время "Итогов года с Владимиром Путиным", когда журналист французского телеканала TF1 Жером Гарро рассказал президенту РФ о своем соотечественнике, обвиняемом в России в шпионаже. Журналист обратился к российскому лидеру с вопросом, может ли семья Винатье надеяться на его обмен или помилование. Путин ответил, что слышит о деле впервые, но обязательно разузнает.

Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил наличие контактов между Москвой и Парижем по делу французского гражданина. Он также отметил, что со стороны России по делу Винатье было сделано предложение. 

РоссияФранция