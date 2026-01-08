Посольство РФ: следующий рейс для вывоза туристов с Сокотры запланирован на 10 января

Авиакомпания Yemenia Airways объявила об открытии воздушного сообщения между Сокотрой и Джиддой с 7 января

Редакция сайта ТАСС

Аэропорт Сокотра © Dave Primov/ Shutterstock/ FOTODOM

ДОХА, 8 января. /ТАСС/. Следующий рейс йеменской авиакомпании Yemenia Airways для вывоза туристов с острова Сокотра в Саудовскую Аравию запланирован на 10 января. Об этом сообщило посольство России в Йемене.

"По информации "Йеменских авиалиний", 10 января 2026 года запланирован еще один коммерческий рейс с острова Сокотра в Джидду (Саудовская Аравия)", - говорится в тексте, опубликованном в Telegram-канале диппредставительства.

Авиакомпания Yemenia Airways объявила об открытии воздушного сообщения между Сокотрой и саудовским городом Джидда с 7 января для вывоза туристов, застрявших на острове. Как сообщил МИД Йемена, 179 человек смогли вылететь в Джидду первым рейсом 7 января, власти работают над эвакуацией остальных туристов.

5 января представитель посольства РФ в Йемене сообщил ТАСС, что несколько десятков россиян не могут покинуть Сокотру из-за приостановки авиасообщения. По данным Agence France-Presse, всего на архипелаге находились более 400 иностранных туристов, чьи рейсы были отменены ввиду обострения обстановки в стране. Местный чиновник сообщил агентству, что среди 416 путешественников, остававшихся на острове, числились свыше 60 россиян.

Обстановка в Йемене обострилась после того, как в начале декабря 2025 года сепаратисты из поддерживаемого Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) Южного переходного совета (ЮПС) установили контроль над восточными йеменскими провинциями Хадрамаут и Эль-Махра. После этого глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими запросил военную помощь у коалиции во главе с Саудовской Аравией. 30 декабря он распорядился ввести в стране чрезвычайное положение на 90 дней. Йеменские власти также решили аннулировать соглашение о совместной обороне с ОАЭ, потребовав вывода эмиратских сил, которые покинули республику 2 января.

В тот же день ЮПС объявил о начале двухлетнего переходного периода, по завершении которого планируется провозглашение независимого государства Южная Аравия со столицей в Адене. 3 января аль-Алими предложил провести в Эр-Рияде всеобщую конференцию политических сил юга страны для урегулирования кризиса. Тогда же правительственные силы заявили о восстановлении контроля над провинциями Хадрамаут и Эль-Махра. Руководство ЮПС приветствовало инициативу о проведении мирной конференции, однако утром 7 января представитель коалиции Турки аль-Малики заявил, что лидер ЮПС Айдарус аз-Зубайди, который должен был 6 января вылететь в Эр-Рияд для встречи с аль-Алими, в последний момент скрылся в неизвестном направлении. 7 января силы, выступающие на стороне международно признанного правительства Йемена, вошли в центральные районы временной столицы, Адена, и взяли под охрану ключевые государственные объекты после того, как сепаратисты оставили свои позиции.