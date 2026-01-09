Медведев: Мадуро может стать "новым латиноамериканским Манделой"

В таком случае имя президента Венесуэлы "внесут в скрижали южноамериканской истории наравне с Боливаром, Мирандой и Чавесом", отметил заместитель председателя Совбеза

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Захваченный США президент Венесуэлы Николас Мадуро, если американская сторона его не отпустит, "станет новым латиноамериканским Манделой". Об этом написал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

"Сегодня есть лишь два сценария: либо США потихоньку отпустят похищенного венесуэльского президента под благовидным предлогом (вероятность его незначительна), либо он станет новым латиноамериканским Манделой (скорее всего)", - указал Медведев, добавив, что тогда имя Мадуро "внесут в скрижали южноамериканской истории наравне с Боливаром, Мирандой и Чавесом".