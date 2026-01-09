ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Медведев: США после Венесуэлы должны признать правомерность действий РФ в СВО

Заместитель председателя Совбеза России назвал устроенное Соединенными Штатами "шабашом"
08:40
обновлено 09:07

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Американские элиты после событий в Венесуэле должны признать правомерность действий России в ходе СВО. Об этом написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Медведев указал, что после устроенного США "шабаша" в Венесуэле, американские элиты, как республиканские, так и демократические, должны "просто признать правомерность действий России в ходе СВО". 

