Медведев счел не вполне адекватным использование флага РФ "Маринерой"

Это был "шаг с предсказуемыми последствиями", считает зампред Совбеза России
08:44
обновлено 08:59

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Выдача временного разрешения на флаг России танкеру "Маринера", преследуемого американцами, была "шагом с предсказуемыми последствиями". Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Очевидно, из-за чего он (танкер - прим. ТАСС) попал под "временный флаг" России: под угрозой захвата искал защиты от американских незаконных санкций. Но вот способ был выбран не вполне адекватный", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что захват танкера американцами - "явное нарушение Конвенции ООН по международному морскому праву 1982 года".

"Но стоит напомнить, что США не ратифицировали ее. В этом контексте выдача временного разрешения на флаг нашей страны судну, которое, пусть и незаконно, но преследует наш основной геополитический противник, находящийся в нестабильном состоянии, - шаг с предсказуемыми последствиями", - подчеркнул зампред Совбеза РФ. 

