Медведев рассказал об ответе на захват американцами "Маринеры"

Он "должен быть совсем не в рамках Конвенции ООН по международному морскому праву", уверен заместитель председателя Совбеза

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Ответ на преступный захват танкера "Маринера" американцами должен быть совсем не в рамках Конвенции ООН по международному морскому праву. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

"Что, конечно, не умаляет того непреложного факта, что действия оборзевших американцев - это преступный захват гражданского судна. И ответ на него должен быть совсем не в рамках Конвенции [ООН] по международному морскому праву. Тем более, как отметил один крупный правовед, ему international law (англ. "международное право" - прим. ТАСС) и вовсе не нужно", - написал он в своем Telegram-канале.