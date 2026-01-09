Медведев сравнил удар "Орешником" по Украине с уколом галоперидола

Шаг является примером того, как надо действовать против "опасных психов", заявил зампред Совбеза России

Редакция сайта ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Ночной удар "Орешником" по Украине - пример того, как надо действовать против "опасных психов". Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что "международные отношения превратились с начала года в форменный бедлам", и вести себя России "нужно соответственно: слишком много буйных вокруг".

"При понимании того, что таких больных никогда не успокаивают увещевания добрых психиатров. Только санитары с огромными кулаками и флегматичным лицом. Ведь опасным психам требуется или смирительная рубашка, или спасительный укол галоперидола. Как нынешней ночью на западе бандеровской Окраины", - написал замглавы СБ РФ в своем Telegram-канале.

Как ранее сообщили в Минобороны РФ, ночью ВС России в ответ на атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина нанесли массированный удар, в том числе комплексом "Орешник", по критически важным объектам Украины.

В военном ведомстве подчеркнули, что цели удара достигнуты - были поражены объекты производства беспилотных летательных аппаратов, которые использовались в ходе террористической атаки, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины.