Захарова: Трамп освободил двух россиян из экипажа "Маринеры"

Москва выражает признательность за этот шаг, подчеркнула официальный представитель МИД РФ
09:37
Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в ответ на обращение РФ принял решение освободить двух россиян из экипажа танкера "Маринера", Москва выражает признательность за этот шаг. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"В ответ на наше обращение президент США Трамп принял решение об освобождении двух российских граждан из состава экипажа танкера "Маринера", ранее задержанного американской стороной в ходе операции в Северной Атлантике, - отметила дипломат. - Мы приветствуем данное решение и выражаем признательность руководству США".

Захарова сообщила, что российская сторона приступает "к срочной практической проработке всех вопросов, связанных с обеспечением скорейшего возвращения" граждан РФ на Родину. 

