Швыдкой: действия США возвращают мир в эпоху, когда "сильный всегда прав"

Соединенные Штаты своими последними действиями дали импульс к демонтажу системы мировых договоренностей, объяснил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. США своими последними действиями дали импульс к демонтажу системы мировых договоренностей, возвращая мир в эпоху, когда сильный был всегда прав, считает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. В колонке для ТАСС он отметил, что ранее такой подход приводил к разрушению огромных империй и хаосу.

"Еще не доели <…> оливье, как США выкрали [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро и его жену из Каракаса, а протесты в Иране обрели столь серьезный оборот, что [верховный лидер Ирана] аятолла Али Хаменеи разработал план возможной эмиграции. В качестве новогоднего подарка США захотели получить Гренландию, что не обрадовало ни официальный Копенгаген, ни жителей этого датского острова. Американцы вышли еще из 66 международных организаций вдобавок к тем, из которых они вышли в прошлом году", - напомнил Швыдкой о резонансных действиях США в начале 2026 года.

Он подчеркнул, что подобная линия поведения сегодня открыто поддерживается американскими политиками. В качестве примера он привел заявление советника президента США по внутренней безопасности Стивена Миллера о том, что реальный мир управляется силой и мощью.

По словам Швыдкого, подобная риторика говорит об отказе от дипломатических условностей. Она, по его мнению, прямо указывает на возвращение к принципу "сильный всегда прав". Кроме того, спецпредставитель президента РФ обратил внимание на последствия отказа от международных обязательств, сформированных после Второй мировой войны.

"Подобная логика фактически отбрасывает мировую политику в эпоху, предшествующую Гаагской конференции 1899 года, инициированной Россией. Даже если международные институты выглядят обветшалыми, они продолжают выполнять сдерживающую функцию. Отказываться от них, включая ООН, - непродуктивно и опасно", - добавил он.